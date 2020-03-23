تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل11 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين. وذكرت الوزارة أن تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 66حالة.

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