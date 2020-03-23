إغلاق جميع عيادات مستشفى الملك فهد بالباحة

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أعلنت إدارة مستشفى الملك فهد بالباحة إغلاق جميع العيادات بالمستشفى، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 29 رجب 1441هـ.
وبيّنت أن قرار الإغلاق يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المترددين على المستشفى.
ودعا المستشفى المرضى والمراجعين إلى التواصل مع إدارة تجربة المريض عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، في حال وجود أي استفسارات.
ومن جانبها، حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة من التواجد في كافة التجمعات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
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