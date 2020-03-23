إغلاق جميع عيادات مستشفى الملك فهد بالباحة

أعلنت إدارة مستشفى الملك فهد بالباحة إغلاق جميع ‏العيادات بالمستشفى، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 29 رجب 1441هـ.

وبيّنت أن قرار الإغلاق يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية ‏للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المترددين على ‏المستشفى.‏

ودعا المستشفى المرضى والمراجعين إلى التواصل مع إدارة تجربة المريض عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، في حال وجود أي استفسارات.

ومن جانبها، حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالباحة من ‏التواجد في كافة التجمعات، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبقاء في ‏المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. ‏