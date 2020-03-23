الصحة الكويتية: حالة إصابة واحدة بكورونا في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 189 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة الكويتية: إن الحالة الجديدة هي لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

ووفق صحيفة “القبس”، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 12 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالله السند: إن الإصابات تتوزع على خمس حالات مخالطة؛ منها أربع حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان ومقيمتان فلبينيتان)؛ أما الحالة الخامسة فهي مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية وهي لمواطنة كويتية.

وأضاف “السند” أن الحالة السادسة مرتبطة بالسفر إلى البرازيل وهي لمواطنة كويتية، أما بقية الحالات فسيتم الكشف عن تفاصيلها لاحقًا لورود خبر إصابتها بالفيروس قبل دقائق قليلة من عقد المؤتمر الصحفي.