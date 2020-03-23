إغلاق موقع إلكتروني يبيع علاجاً مزيفاً لكورونا في أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأحد، أنها أغلقت موقعاً إلكترونياً يزعم أنه يبيع لقاحاً لفيروس كورونا المستجد، وذلك في أول تطبيق لصلاحياتها الفيدرالية لمكافحة الاحتيال في ما يتعلق بالوباء.

ورفعت الوزارة دعاوى قضائية ضد موقع «coronavirusmedicalkit.com» الذي يقول، إنه يبيع لقاحات لـ«كوفيد ـ 19»، الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بينما لا يوجد لقاح من هذا النوع في الواقع، وفق ما جاء في بيان لوزارة العدل.

وأمر قاض فيدرالي في تكساس السبت، بإغلاق الموقع وفق ما أكد البيان، لكن الصفحة الإلكترونية للموقع كانت لا تزال متاحة على الإنترنت مساء الأحد.

ويقول بيان منشور على الموقع: «بسبب التفشي الأخير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، فإن منظمة الصحة العالمية تقدم عدة لقاحات، فقط ادفع 4.95 دولارات للشحن». ويلي ذلك مكان لتسجيل معلومات حول الحساب المصرفي لدفع كلفة الشحن.

ولم تحدد وزارة العدل عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحية الاحتيال، لكن التحقيقات تتواصل لتحديد الجهات التي تقف خلفه، وقيمة الأموال المسروقة. وتأتي الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية الفيدرالية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الأمريكية لوقف انتشار الأخبار المضللة التي تتزايد منذ بدء أزمة الوباء.

وحض المدعي العام الأمريكي بيل بار، المدعين الأمريكيين الأسبوع الماضي، على جعل مكافحة الأخبار المضللة أولوية، ودعا المواطنين الأمريكيين إلى الإبلاغ عن كل تلك الانتهاكات للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال في حالات الطوارئ.

وحذر أيضاً المواطنين من عمليات الاحتيال المتمثلة في بيع علاجات زائفة على الإنترنت، إضافة إلى رسائل إلكترونية تقلد تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، أو مراكز مكافحة الأوبئة والوقاية منها (سي دي سي)، بهدف جمع بيانات شخصية وطلب تبرعات لمنظمات وهمية.

وفي سياق متصل، تخوض السلطات القضائية الأمريكية حرباً لمواجهة التلاعب بأسعار السلع، كمواد تعقيم الأيدي أو الأقنعة الطبية. وأصيب أكثر من 33 ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الوفيات 416، بحسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.