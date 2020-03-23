كورونا يجبر ثلث الأمريكيين على الخضوع لأوامر البقاء في منازلهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، أصبحت ولايتا لويزيانا وأوهايو أحدث ولايتين تعلنان حظراً موسعاً للتجول للحد من انتشار الفيروس، حيث يخضع واحد من بين كل ثلاثة أمريكيين تقريباً لأوامر بالبقاء في المنزل. وتنضم بذلك الولايتان إلى نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي وكونيتيكت ونيوجيرسي التي يقطنها نحو 100 مليون أمريكي في الوقت الذي وصلت فيه حالات الإصابة بالفيروس إلى 33 ألف حالة فيما بلغت الوفيات 400 حالة على الأقل.

وسجلت أوهايو 351 حالة إصابة بفيروس كورونا، وثلاث وفيات، وقال مايك ديواين، حاكم الولاية «كل دليل أستطيع أن أضع يدي عليه يشير إلى أننا في مرحلة حاسمة تماماً في هذه الحرب وما سنفعله الآن سيكون له تأثير كبير في العالم. ما نفعله الآن سيحد من هذا المهاجم. لذا فإن منظومتنا للرعاية الصحية سيكون أمامها الوقت لعلاج المصابين». وأشار إلى سريان أوامر الإغلاق بالنسبة لأوهايو اعتباراً من منتصف ليل الاثنين وستظل حتى السادس من إبريل /نيسان.

وسجلت لويزيانا 837 حالة إصابة و20 وفاة العديد منها في منشأة لرعاية المسنين. قال حاكم الولاية جون بيل إدواردز إن لويزيانا شهدت زيادة في عدد حالات الإصابة بلغت عشرة أمثال في الأسبوع الأخير. وتسري أوامر حظر التجول في الولاية اعتباراً من الخامسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش) وتستمر حتى 12 إبريل /نيسان.

وكان رئيس بلدية نيويورك، التي سجلت أكثر من ثلث حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا، قد وصف انتشار الفيروس بأنه أكبر أزمة داخلية منذ الكساد العظيم ودعا الجيش الأمريكي إلى تعبئة جهوده للحيلولة دون ارتباك نظام الصحة العامة. وقال بيل دي بلاسيو، «إذا لم نحصل على المزيد من أجهزة التنفس خلال الأيام العشرة القادمة سيموت أناس يجب ألا يموتوا». وجاءت تصريحات بلاسيو في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بالفيروس في كبرى المدن الأمريكية من حيث عدد السكان إلى 8 آلاف والوفيات إلى 60.

وحذر بلاسيو من أن الأسوأ لم يأت بعد وأشار إلى أن المدينة لم تحصل على الإمدادات الطبية التي تحتاج إليها من الحكومة الاتحادية للتعامل مع الانتشار السريع لـ(كوفيد-19). وقال رئيس البلدية «إبريل سيكون أسوأ كثيراً من مارس وأخشى أن يكون مايو أسوأ من إبريل».

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الإغلاق الذي يؤثر في شرائح كبيرة من المواطنين الأمريكيين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا سيستمر على الأرجح من 10 إلى 12 أسبوعاً أو حتى أول يونيو/حزيران.

ويتكيف الأمريكيون مع أكبر تغير في الحياة اليومية منذ الحرب العالمية الثانية في ظل إغلاق المدارس وإلغاء المسابقات الرياضية والاضطراب الاقتصادي وسط تزايد فقدان الوظائف نتيجة إغلاق المؤسسات في الكثير من الصناعات.