نظرة على أسواق ومؤشرات آسيا اليوم الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يهدد فيه التيار المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وهوى مؤشر نيفتي 50 في مومباي بأكثر من 11% فيما تراجع سينسكس 10%، بينما فقد مؤشر سترايتس تايمز في سنغافورة 7.5%. وفي أستراليا تراجع المؤشر 5.6%، في وقت أعلن فيه بنك أستراليا المركزي شراء ما قيمته 4 مليارات دولار أسترالي من السندات الحكومية كجزء من برنامجه للتيسير الكمي في مواجهة كورونا، وكان بدأ البرنامج بشراء سندات بقيمة 5 مليارات يوم الجمعة الماضي.

في كوريا الجنوبية سجل مؤشر كوسبي تراجعاً كبيراً بأكثر من 5.3% بينما هوى مؤشر هانج سينج في هونج كونج 4.5%.

وفي البر الصيني هبط مؤشر شنغهاي 3.11% فيما كان الهبوط أقسى في شينزين بأكثر من 4.2%.

الأولمبياد تدعم نيكاي

وفي طوكيو انتعش المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بقوة الاثنين جراء التفاؤل حيال عدم إلغاء دورة الألعاب الأولمبية بعدما أشارت اللجنة الأولمبية الدولية لاحتمال تأجيل الألعاب لموعد لاحق للمرة الأولى.

وساهم احتمال تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقرر عقدها في طوكيو في يوليو/ تموز وليس إلغاءها في مخالفة الأسهم اليابانية الاتجاه العالمي.

وتهاوت الأسواق في المنطقة اليوم جراء مخاوف حدوث ركود مع تبني الدول حول العالم إجراءات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس.

كما لقيت السوق دعماً من آمال بمشتريات كبيرة من بنك اليابان المركزي لصناديق الأسهم المتداولة في البورصة وإعادة صناديق التقاعد موازنة محافظ الأسهم بعد الهبوط الحاد الأخير.

وكسب نيكاي 2% ليغلق على 16887.78 نقطة مرتفعاً من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 16378.94 نقطة الذي لامسه يوم الثلاثاء الماضي.

وقفز سهم شركة الإعلانات دنتسو جروب 8.6 في المئة نتيجة حالة الارتياح بعد اقتراح اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة وليس إلغاءها. وكانت أسهم الشركة وهي الوكالة الرئيسية في اليابان للتسويق للدورة، قد فقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية العام نتيجة المخاوف من إلغاء الحدث.

سوفت بنك

قفز سهم مجموعة سوفت بنك 18.9 في المئة ليبلغ الحد الأقصى اليومي ويصبح السهم الأكثر تداولاً في البورصة بعد أن أعلنت مجموعة التكنولوجيا أنها ستبيع أصولاً بقيمة 4.5 تريليون ين (41 مليار دولار) لتمويل إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى تريليوني ين وخفض الدين.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 في المئة إلى 1292.01 نقطة وارتفعت نسبة 80 في المئة من مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة.

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تماسك الدولار

احتفظ الدولار بمكاسبه أمام معظم العملات اليوم الاثنين إذ أدى تراجع جديد للأسهم إلى التدافع صوب السيولة لكنه انخفض أمام اليورو والين لأن المشرعين الأمريكيين فشلوا في إقرار حزمة تحفيز لمكافحة فيروس كورونا.

ولم يتمكن المشرعون في واشنطن من إقرار إجراءات التحفيز الأحد، وتجادل الجمهوريون والديمقراطيون بشأن تفاصيل حزمة الإنفاق المقترحة بقيمة تريليون دولار.

وتقلب الدولار أمام الين بين المكسب والخسارة لكنه انخفض في أحدث تعاملات 0.6 في المئة إلى 110.7.

وارتفع الدولار في البداية أمام اليورو ليبلغ أعلى سعر له منذ إبريل/نيسان 2017 ثم قلص خسائره ليهوي 0.4 في المئة إلى 1.0737 دولار لليورو.

ارتفاع أمام الاسترليني

لكن العملة الأمريكية عززت مكاسبها أمام عملات أخرى.

وصعد الدولار 0.1 في المئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.1657 دولار ليقترب من أعلى سعر له منذ عام 1985 على الأقل.

واقترب الدولار من أعلى سعر له منذ سنوات عديدة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي حيث دفعت التكاليف الاقتصادية للعزل المنزلي بالأسهم في نيوزيلندا إلى أكبر تراجع لها على الإطلاق خلال يوم.

أونصة الذهب

إلى ذلك، انخفضت أسعار الذهب إذ يكدس المستثمرون السيولة، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل على مستوى الدول بسبب فيروس كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز التي ينفذها عدد من البنوك المركزية لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد أن صعد 3.1 في المئة في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1491.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1643.24 دولار، وقفز البلاتين 1.1 في المئة إلى 617.86 دولار وتراجعت الفضة 0.5 في المئة إلى 12.52 دولار.