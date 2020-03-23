شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 23 شخصاً بأعمال شغب داخل سجن في كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل 23 سجيناً وجرح 90 في أعمال شغب وقعت داخل سجن مكتظ في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وفق ما أعلنت وزيرة العدل مارغاريتا كابيو الأحد. وقالت كابيو إن أعمال الشغب نجمت عن محاولة للفرار ليلاً من سجن لا موديلو في وقت كانت بوغوتا تشهد إغلاقاً تاماً على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت في بيان أنه تم تسجيل أعمال شغب في «عدد من السجون في البلاد». وأعلنت عن مقتل 23 سجيناً نتيجة محاولة فرار من سجن موديلو، الذي يعد ثاني أكبر سجن بعد لا بيكوتا الذي اندلعت فيه كذلك احتجاجات ليل السبت.
وطبقاً لكابيو، جرح 83 سجيناً وسبعة حراس في الفوضى داخل لا موديلو حيث نقل حوالي نصف النزلاء إلى المستشفى بينما حالة حارسين «حرجة». وأشارت إلى «عدم وجود أي حالات فرار». وأكد رئيس سلطات السجون في كولومبيا الجنرال نوربيرتو موخيكا أن قواته سيطرت بالكامل على السجن. وأضاف «حراسنا منعوا عملية الفرار. حققنا ذلك اليوم، وبالتالي فإننا لا نبحث عن 5000 سجين كان من الممكن أن يهربوا».
ورفضت الحكومة الاتهامات بأن أعمال الشغب اندلعت جراء تردّي معايير النظافة داخل السجون بشكل يجعلها مهيأة لوباء كوفيد-19.
وقالت كابيو: «لا توجد مشكلة صحية دفعت لخطة الفرار وأعمال الشغب هذه».
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