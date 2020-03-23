شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن هانكس وزوجته في الحجر المنزلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، المصابان بفيروس كورونا المستجد الاثنين، أنهما «في وضع أفضل» بعد أسبوعين تقريباً من الحجر في أستراليا.
وغرد هانكس: مرحباً، يا أصدقاء مر أسبوعان منذ شعورنا بأولى الأعراض وبتنا نشعر بتحسن، وأضاف الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا، هذا منطقي أليس كذلك؟
وتابع: الأمر سيستغرق وقتاً لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور، ويمكننا أن نخرج من هذه الأزمة. داعياً متابعيه إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر.
وكان الممثل الأمريكي الفائز بجوائز أوسكار، في منطقة غولد كوست بوسط أستراليا، لتصوير فيلم عن سيرة إلفيس بريسلي، وكان هانكس أول نجم هوليوودي يعلن أنه مصاب بالفيروس مع زوجته في 12 مارس/آذار.
وقد أدخل الزوجان إلى المستشفى الجامعي في غولد كوست على ما ذكرت سلطات ولاية كوينزلاند، قبل أن يسمح لهما بمغادرته لمواصلة الحجر المنزلي في منزلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسن هانكس وزوجته في الحجر المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.