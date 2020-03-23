تحسن هانكس وزوجته في الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، المصابان بفيروس كورونا المستجد الاثنين، أنهما «في وضع أفضل» بعد أسبوعين تقريباً من الحجر في أستراليا.

وغرد هانكس: مرحباً، يا أصدقاء مر أسبوعان منذ شعورنا بأولى الأعراض وبتنا نشعر بتحسن، وأضاف الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا، هذا منطقي أليس كذلك؟

وتابع: الأمر سيستغرق وقتاً لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور، ويمكننا أن نخرج من هذه الأزمة. داعياً متابعيه إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر.

وكان الممثل الأمريكي الفائز بجوائز أوسكار، في منطقة غولد كوست بوسط أستراليا، لتصوير فيلم عن سيرة إلفيس بريسلي، وكان هانكس أول نجم هوليوودي يعلن أنه مصاب بالفيروس مع زوجته في 12 مارس/آذار.

وقد أدخل الزوجان إلى المستشفى الجامعي في غولد كوست على ما ذكرت سلطات ولاية كوينزلاند، قبل أن يسمح لهما بمغادرته لمواصلة الحجر المنزلي في منزلهما.