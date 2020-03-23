أولمبياد طوكيو: اتجاه نحو التأجيل واليابان تدرس جميع الخيارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 الاثنين، إن منظمي الدورة سيبحثون خيار تأجيل الحدث الرياضي الكبير ضمن عدة سيناريوهات مختلفة يسعون إلى إعدادها في غضون أربعة أسابيع لكن الإلغاء غير مطروح.

وقال موري في مؤتمر صحفي، إن فريقاً من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المحلية المنظمة سيبحث سبل المضي قدماً في تنظيم الدورة الصيفية المُقبلة.

من جانبها قالت سيكو هاشيموتو وزيرة أولمبياد طوكيو الاثنين، إنها تشعر بالارتياح بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن يتم إلغاء دورة الألعاب وأكدت أن بلادها ستلتزم بالقرار النهائي بخصوص هذا الأمر.

وقالت هاشيموتو التي سبق لها المشاركة في الأولمبياد: بصفة عامة وبأمانة أنا سعيدة للاستماع إلى أن إلغاء الأولمبياد ليس خياراً. وأضافت الوزيرة أن الاستعدادات مستمرة وفقاً للخطة في الوقت الحالي لكن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدعم أي قرار يتم اتخاذه.

بينما قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الاثنين، إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خياراً إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب «بشكل كامل».

وأكد آبي أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية جاء بالتوافق مع نفس وجهة النظر التي تقول إنه يجب إقامة ألعاب طوكيو بشكل كامل.

وأبلغ آبي البرلمان: إذا أصبح هذا صعباً، فربما لا يكون أمامنا أي خيار آخر سوى مناقشة تأجيل دورة الألعاب، في ظل الأخذ بالمبدأ الأوليمبي بمنح الأولوية لصحة الرياضيين. وقال رئيس الوزراء إن إلغاء دورة الألعاب ليس خياراً مطروحاً.

ضغوط دولية من أجل التأجيل

وتواجه اللجنة الأولمبية الدولية معارضة متزايدة ضد الموعد الحالي لأولمبياد طوكيو 2020 إذ تطالب الاتحادات والمنتخبات، بالإضافة إلى الرياضيين بتأجيلها بسبب استمرار مخاطر تفشي فيروس كورونا.

ويصر توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على تنظيم الحدث الرياضي الكبير في موعده قائلاً:إن أي قرار يتعلق بإجراء تغييرات في برنامج الألعاب الأولمبية ليس بالأمر الهين وإنه يتطلب الكثير من التخطيط والمعلومات.

وأضاف باخ في تصريحات صحفية: لا يمكن تأجيل الألعاب الأولمبية مثل تأجيل مباراة في كرة القدم إلى السبت المقبل.

ومن جانبها قالت اللجنة الأولمبية الألمانية الأحد، إنها ستسأل جميع رياضييها بشأن رغبتهم في المشاركة في الأولمبياد من عدمها بينما قال ماكس هارتونج المشارك في منافسات السلاح ورئيس لجنة الرياضيين باللجنة الوطنية إنه سيقاطع البطولة.

وانضمت كرواتيا وصربيا للمعارضين لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة البطولة في موعدها.

وقال وزير الشباب والرياضة الصربي فانيا أودوفيتشيتش: «استثمرت اليابان كثيراً في الإعداد للألعاب الأولمبية وهي تصر على المضي قدماً في تنظيم الألعاب لكن هذا يتناقض مع العقل ولا يمكننا دعم هذا التوجه لأن أرواح البشر تأتي في المقام الأول. بينما قال رئيس اللجنة الأولمبية الكرواتية زلاتكو ماتيسا، إنه من المستحيل المضي قدماً في خطط تنظيم الألعاب في الموعد المحدد في ظل الظروف والأوضاع الحالية.

وسبق أن طالب الاتحادان الأمريكيان لألعاب القوى والسباحة، واللجنة الأولمبية البرازيلية والاتحاد البريطاني لألعاب القوى والاتحاد الفرنسي للسباحة بتأجيل الأولمبياد. ولم يستطع العديد من الرياضيين التدرب أو المشاركة في التصفيات المؤهلة التي تأجلت بالإضافة إلى غلق منشآت التدريب.

وانضم عدد من الرياضيين الهنود إلى الأصوات المطالبة بتأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 لعدم تمكنهم من الوصول لأماكن التدريب نتيجة القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا. وتأمل اللجنة الأولمبية الهندية أن تقام الدورة الصيفية في موعدها رغم أنها تعترف أن استعدادات رياضييها تأثرت بشدة بسبب الإجراءات المفروضة لاحتواء العدوى. وقال راجيف ميتا الأمين العام للجنة الأولمبية الهندية، نحن سنلتزم بما تقرره اللجنة الأولمبية الدولية (في هذا الشأن).

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية الاثنين، إنه يجب على رياضييها الاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو خلال 2021 وذلك بعد إعلان اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستناقش إمكانية التأجيل بسبب الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الأولمبية الأسترالية في بيان: تثق اللجنة الأولمبية الأسترالية أن رياضييها في حاجة الآن إلى منح الأولوية لصحتهم ولصحة من حولهم وضمان العودة إلى عائلاتهم.

وأضافت اللجنة الأسترالية، أنها عقدت اجتماعاً صباح اليوم الاثنين واتفقت بالإجماع على أنه لا يمكن تشكيل بعثة في مثل هذه الظروف.

بينما أعلنت اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة أن الفريق الكندي لن يشارك في أولمبياد طوكيو إذا أقيمت في صيف 2020 في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي قتل الآلاف حول العالم.

وقالت اللجنتان الأولمبيتان في بيان «تطالب اللجنة الأولمبية الكندية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنظمة الصحة العالمية بتأجيل الألعاب لعام واحد ونحن نعرض دعمنا الكامل للمساعدة في التغلب على كل صعوبات إقامة الألعاب في موعد جديد».

وأضاف البيان«في الوقت الذي ندرك فيه الصعوبات الملازمة لأي تأجيل، لا يوجد أهم من صحة وسلامة رياضيينا والمجتمع العالمي».

ومن المقرر إقامة الدورة ما بين 24 يوليو/ تموز والتاسع من أغسطس/ آب. ولم يسبق إلغاء أو تأجيل الألعاب الأولمبية في وقت السلم، لكن ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا المستجد قد تكون له كلمته في النهاية.