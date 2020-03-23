شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقلص دورية مشتركة مع تركيا فى إدلب بسوريا بسبب مخاوف أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان إن روسيا وتركيا اضطرتا إلى تقليص دوريتهما المشتركة الثانية فى منطقة إدلب السورية اليوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية. وكان من المقرر أن تغطى الدورية الطريق السريع إم4 الذى يربط مدينتى حلب واللاذقية. وجرى تقليص دوريتهما المشتركة الأولى فى وقت سابق هذا الشهر بسبب ما وصفته موسكو باستفزازات المسلحين. وتحاول روسيا وتركيا تثبيت اتفاق لوقف إطلاق النار فى المنطقة.

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