شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تواجه كورونا بحملة لتعقيم شوارع عمان ورش المنازل والأشجار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ المملكة الأردنية اجراءات صارمة في العاصمة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، حيث تواظب السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول الأسابيع القادمة لمنع أي شبهة لنقل العدوى، وعرضت وسائل اعلام أردنية في هذا الشأن فيديوهات جديدة توثق جانب من أعمال التعقيم في شوارع وأحياء عمان تنفيذا لخطة وبرنامج تعقيم أعدته أمانة عمان.

وأظهرت لقطات الفيديو انتشار سيارات التنظيف والتجميل في شوارع عمان بعد تجهيزها بمعدات التعقيم والتطهير، وقام العاملون عليها بتعقيم الشوارع والأشجار ورش وجهات المنازل بمواد التطهير، وذلك في الوقت التي شهدت فيه شوارع عمان خلوها من حركات المواطنين تنفيذ لاجراءات المملكة في مواجهة فيروس كورونا.



تعقيم الاشجار فى الشوارع



تعقيم شوارع عمان

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الأردن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أمجد عودة العضايلة، إن حظر التجول قد يطول ويمتد لأيام وأسابيع مقبلة، داعيا طلبة المدارس فى الأردن إلى متابعة دروسهم اليومية كأنهم فى مدارسهم، وأضاف العضايلة- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، خلال بيان- إن وزارة التربية والتعليم وفرت منصة لطلبة المدارس فى المملكة، بهدف استمرار سير العملية التعليمية فى ظل تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول.

وأوضح، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان ديمومة الحياة فى هذه الأزمة، فى ظل حظر التجول وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية بكاملها والدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية اتخذت خطوة مهمة من خلال (التعلم عن بعد) وكذلك عبر شاشة التلفزيون الأردني؛ لتوفير التعليم لطلبة المدارس.

وتفرض السلطات الأردنية رقابة شديدة على تنفيذ قرار حظر التجوال الذى بدأ فى الأردن ابتداءً من السبت الماضي، حيث أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم فى جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من السبت الموافق وحتى أشعار آخر.