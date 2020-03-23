شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية المكلف يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، التى ستكون مهمتها سنة فقط، يتم خلالها الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وقال الزرفى فى تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأثنين إن بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة عربية وإسلامية المحيطين بالعراق هو اهتمامه الأول بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولة متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية"،نافيا الاتهامات التي توجه إليه وإلى الرئيس العراقى (برهم صالح ) بشأن آلية تكليفه بتشكيل الحكومة دون توافق.

وأشار إلى أن الرئيس العراقى استنفد كل الطرق التى يمكن اتباعها؛ سواء التزامه بالمهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية، وكوني كنت أحد المرشحين، جاء تكليفي بشكل طبيعي،موضحا أنه يواصل اتصالاته مع مختلف الأطراف؛ بما فيها الأطراف التى لا تزال تتحفظ على اختياره، لأنه يريد حكومة يشارك فيها الجميع. وأوضح أن الأزمة المالية التى يعيشها العراق حالياً بسبب انهيار أسعار النفط، هي واحدة من اهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية،وأن مواجهة فيروس كورونا، تدعونا إلى وقفة جادة على كل الصعد، وهو ما سوف نركز عليه في البرنامج الحكومي. Advertisements وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال، إن رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى سيحظى بدعم واشنطن والمجتمع الدولى إذا كان سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمى حقوق الإنسان ضمن أمور أخرى.

وكلف الرئيس العراقى، الزرفى رئيسا للوزراء بعد اضطرابات وجمود على مدى عدة أشهر، لكن الكتل الشيعية ذات النفوذ اصطفت بسرعة لرفض ترشيحه.

ونشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن رئيس الوزراء العراقى المكلف عدنان الزرفى، قال فى بيان، إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء، أن الزرفي قال أيضا إنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة فى يد الدولة وإنهاء كل المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.