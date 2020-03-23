شكرا لقرائتكم خبر عن تتبيه عاجل من «النقل» بشأن تطبيقات توجيه المركبات أثناء فرض حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للنقل، تنبيهاً لتطبيقات توجيه المركبات في كافة مدن المملكة، بعدم استقبال أو توجيه أي رحلة من الساعة 7 مساءً وإلى 6 صباحًا ابتداءً من اليوم (الإثنين) ولمدة 21 يومًا.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المستثناة في قطاع النقل، تشمل نقل البضائع والطرود، وعمل المستودعات والمخازن، والتخليص الجمركي، وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي ،داعية القائمين على هذه الأنشطة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الأجهزة المعنية.
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