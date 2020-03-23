شكرا لقرائتكم خبر عن تتبيه عاجل من «النقل» بشأن تطبيقات توجيه المركبات أثناء فرض حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للنقل، تنبيهاً لتطبيقات توجيه المركبات في كافة ‏مدن المملكة، بعدم استقبال أو توجيه أي رحلة من الساعة 7 مساءً ‏وإلى 6 صباحًا ابتداءً من اليوم (الإثنين) ‏ولمدة 21 يومًا.

وأوضحت الهيئة أن الأنشطة المستثناة في قطاع النقل، تشمل ‏نقل البضائع والطرود، وعمل المستودعات والمخازن، ‏والتخليص الجمركي، وتشغيل الموانئ، والخدمات اللوجستية، ‏وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي ،داعية القائمين على هذه الأنشطة إلى ضرورة تطبيق ‏الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الأجهزة المعنية.

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