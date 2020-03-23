شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يهدد حيوان الغوريلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينما يصيب الفيروس التاجي المزيد من الناس حول العالم، يحذر دعاة حماية البيئة من خطر كورونا على أنواع أخرى من المخلوقات الحية، ومنها الغوريلا الجبلية في إفريقيا.



وفي هذا الصدد، أغلقت حديقة فيرونغا الوطنية في الكونغو هذا الأسبوع أبوابها أمام السياح حتى شهر يونيو، مستندة إلى نصائح مختصين تفيد بأن الغوريلا عرضة للمضاعفات الناشئة من COVID-19 و أمراض الجهاز التنفسي التي تصيب البشر، وفقاً لروسيا اليوم.

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