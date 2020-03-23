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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. ماكدونالدز يغلق جميع فروعه فى المملكة المتحدة وإيرلندا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة، الأحد غلق كل فروعها فى المملكة المتحدة وأيرلندا بعد أن اقتصرت فى الأيام الأخيرة على توفير وجبات "التيك أواي" وذلك وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفقا للبيان.
وكانت ماكدونالدز أعلنت الأسبوع الماضى أنها ستغلق صالات الجلوس فى مطاعمها أمام عملائها للحيولة دون انتشار الفيروس الذى أسفر عن مقتل 281 شخصا فى المملكة المتحدة حتى الآن.
وأضافت الشركة فى البيان "لقد قررنا اتخاذ هذا القرار الصعب بغلق جميع فروع ماكدونالدز فى المملكة المتحدة وأيرلندا"، وأضافت الشركة "هذا قرار لا نتخذه بسهولة بل قرار اتخذناه ونحن نضع سلامة وصحة موظفينا فى الاعتبار وبما يصب فى صالح عملائنا".
وقالت الشركة إنها تخطط للعمل مع جماعات المجتمع المحلى لتوزيع ما تبقى لديها من غذاء، يأتى ذلك بعد يومين من مطالبة الحكومة لكل المطاعم والحانات بالغلق، وترك قرار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الباب مفتوحا أمام هذه الشركات لتوصيل الوجبات إلى المنازل.
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