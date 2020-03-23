لهذا السبب.. جوجل تعلق جميع التحديثات على "كروم"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قررت شركة جوجل الأمريكية تعليق جميع التحديثات الخاصة بمتصفحها للإنترنت "كروم"، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في معظم أنحاء العالم.



ووصفت جوجل القرار بأنه يؤثر بصورة مباشرة وإيجابية على كل من يعملون من المنزل.

وقررت الشركة ألا تطرح إصدارات جديدة من “جوجل كروم” قريبا بأي ميزات جديدة أو تعديلات في التصميم، وفقا لما نشرته صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية.

وأرجعت ذلك القرار إلى مغادرة الملايين من الناس مكاتبهم للعمل من المنزل، لذلك قررت تعليق جميع التحديثات على متصفح الويب “كروم”، حتى لا يتسبب بأي تعطيل لأعمال الناس وسط تفشي كورونا.

ويمثل متصفح “جوجل كروم” 70% تقريبا من جميع زيارات الويب على سطح المكتب، ما يعني أن هناك مئات الملايين سيعتمدون عليه بشكل كبير في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة للعمل عن بعد.

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لذلك قررت الشركة لضمان استمرار متصفح “كروم” في تقديم تجربة موثوقة ومستقرة وسلسة للأشخاص في المنزل، عدم تقديم أي تحديثات أو ميزات جديدة قد تشكل عائقا أمام عمل الأشخاص بصورة سلسة.

وأوضحت “جوجل” أنها تعطي حاليا أولويتها للتحديثات المرتبطة بالأمان وضمان استقرار وموثوقية المتصفح.

كانت جوجل أطلقت موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة من الشركة في مكافحة الفيروس القاتل.

ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه من خلال الموقع سيتمكن الأمريكيون من الإجابة عن استبيان ثم توجيههم لأقرب مواقع إجراء الفحوصات.

لكن لم تؤكد "جوجل" ما قالته الإدارة الأمريكية: "إن الموقع الذي أطلق السبت لا يتضمن الأداة الخاصة بالفحوصات".