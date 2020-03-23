شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير: حزمة التحفيز الإضافية تؤكد التزام الحكومة بحماية النسيج المجتمعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بتوفير حزمة تحفيز اقتصادية إضافية بقيمة 16 مليار درهم، يؤكد الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتزام حكومة دولة الإمارات بحماية وتعزيز النسيج المجتمعي في مواجهة التحديات التي نواجهها في وقتنا الحالي.

وجاء في تعلق الغرير: «تتجه الأنظار إلى الحكومات حول العالم لتقوم بحماية المواطنين والاقتصادات على حد سواء في أوقات الأزمات. ومرة أخرى، اتخذت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مجموعة من الإجراءات الحاسمة والسريعة لمواجهة أكبر تهديد تشهده المجتمعات حول العالم في هذا القرن».

وشملت القرارات اعتماد حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغرير: حزمة التحفيز الإضافية تؤكد التزام الحكومة بحماية النسيج المجتمعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.