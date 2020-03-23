شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه المصري ينضم إلى نظام المدفوعات العربية «بنى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق النقد العربي والبنك المركزي المصري عن بدء التحضيرات لتقديم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الجنيه المصري من خلال منصة «بنى» للمدفوعات العربية التابعة للصندوق، إلى جانب عملات الدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الأردني والدينار البحريني والريال السعودي وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن «بنى»، منصة متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وذلك لمقاصة المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

يتوفر لمنصة «بنى» قدرات معززة لضمان امتثال عمليات المنصة مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها المعايير المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الامتثال للوائح الخاصة بالعملات المستخدمة في المنصة.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

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