الصين بلا إصابات محلية و39 من الخارج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الاثنين، أنّها لم تُسجّل أيّ إصابة «محلّية» بفيروس كورونا المستجدّ، لكنّ السلطات الصحية قالت في المقابل إنّها سجّلت 39 حالة «مستوردة».

ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها الاثنين، توجد 10 حالات في شنغهاي و10 حالات أخرى في بكين.

وبحسب الأرقام الرسمية، سُجّلت أيضاً 9 وفيّات جرّاء الفيروس، جميعها في مدينة ووهان بؤرة كورونا.

وتحاول الصين التي ظهر فيها الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول، بشكل رئيسي تفادي عودة وباء كوفيد-19 إلى أراضيها عبر الخارج.

ويُفرض على كلّ وافد إلى الصين من أيّ بلد، حجر صحي لمدة 14 يوماً.

وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في مقاطعة هوباي ومدينة ووهان.

وباشرت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل.