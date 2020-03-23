فشل التصويت في مجلس الشيوخ على «الخطة التريليونية» لدعم الاقتصاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي خطّة قدمها الجمهوريّون، تهدف إلى الحدّ من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجدّ، معتبرين أنّها غير كافية لمساعدة ملايين الأمريكيين.

والخطّة التي اقترحت توفير ما يصل إلى تريليوني دولار (ألفَي مليار دولار)، لم تنل غالبيّة الأصوات المطلوبة الأحد، على الرغم من المفاوضات المكثّفة بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض.

وانتقد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، المعارضة الديمقراطية محذراً من دمار اقتصادي إذا لم يتحرك الكونجرس بسرعة. وقال: نحن بحاجة إلى إعلام الناس بأننا مستعدون لإنجاز هذا الشيء.

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأمريكيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

ويقاوم الديمقراطيون من أجل توفير حماية أكبر للموظفين وتأمين تغطية للبطالة القسرية وتعزيز الدعم المالي للأسر.