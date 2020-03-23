دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور مُسربة لـ "أبل ماك بوك آير" تكشف مميزاته

نشرت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، صور أولية مُسربة لحاسب "أبل ماك بوك آير" الجديد؛ حيث جاء بمميزات غير مسبوقة.

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ويأتي حاسب "أبل ماك بوك آير" الجديد، بلوحة مفاتيح جديدة متميزة؛ حيث توفر مفاتيح "كوشير" الجديدة الموجودة بمساحة ميليمتر كامل.

وبحسب التقارير التي نشرت شركة آبل طورت من لوحة المفاتيح الخاصة بها؛ حيث حسنت وضع مفاتيح الأسهم للتنقل يمينًا ويسارًا بحيث يشعر المستخدم بسهولة استخدامها في حاسب "ماك بوك آير" الجديد.

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وزودت شركة آبل أيضًا لوحة المفاتيح الخاصة بـ "ماك بوك آير" بأزرار أطول من ذي قبل كذلك لن تجد بها أي تعليق تسجيل مزدوج، بسبب الحساسة الجديدة التي تشعر بمجرد لمس الأصبع للزر.

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© alqiyady صور مُسربة لـ "أبل ماك بوك آير" تكشف مميزاته

© alqiyady صور مُسربة لـ "أبل ماك بوك آير" تكشف مميزاته

© alqiyady صور مُسربة لـ "أبل ماك بوك آير" تكشف مميزاتهالمزيد:

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