شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلق الرحلات الجوية إلى تركيا لمنع تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان تعليق الرحلات المجدولة بين مسقط وإسطنبول اعتبارًا من 25 مارس وحتى 31 مارس الجارى، نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، ودعا الطيران العمانى (الناقل الوطني للسلطنة) في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الاثنين، ممن لديهم الحجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهة التواصل مع مركز الاتصال بالشركة أو بمكاتب الطيران العُماني في بلدانهم، منوهًا إلى متابعة الموقع الإلكتروني للشركة أو قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للحصول على آخر التحديثات حول رحلات الطيران العُماني.

وكانت وزارة الصحة بسلطنة عمان، حذرت من الرطوبة التي تزيد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، ودعت الوزارة مواطنيها بالبقاء في المنازل وقال "نهيب بضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلى الأودية وغيرها من أماكن التنزه الاعتيادية نتيجة تأثر اجواء السلطنة بمنخفض جوى مصحوب بهطول الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة فى الجو اللذين يزيدان من فرص بقاء الفيروس على الأسطح".