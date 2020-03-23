شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا فى أربيل، وقررت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - فرض حجر صحي على بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وطالب وزير الصحة سامان البرزنجي من السكان المحليين ملازمة بيوتهم، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى حجر صحي بالكامل، لوضع حد لانتشار فيروس كورونا فيها. وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الأحد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة وسبع في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء جمجمال. Advertisements وكانت الحكومة العراقية، قالت فى بيان أمس الأحد، إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس. وكان حظر التجول الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة أمس الأحد، إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا فى العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.