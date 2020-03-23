الداخلية الإماراتية تصدر إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الداخلية الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، اليوم الإثنين، بالمواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضى الإمارات، الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعى العمل أوالتجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والإرشادات الصحية.
وحثت وزارة الداخلية وهيئة الطوارىء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الجمهورعلى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات الصحية و الأمنية المعنية وفي مقدمتها منع التجمعات، وألا يكون الخروج من المنزل إلا للضرورة أو لدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء و التجوال الخاص بالسيارات الشخصية للعائلة من البيت الواحد ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة دون النزول للأماكن العامة مع الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي.
وأوصت الوزارة بعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة أوالضرورية، منوهة بأنه ستصدر تعليمات لاحقة فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة وغيرها من وسائل النقل، مشددة على أن قانون الأمراض السارية يطبق عقوبات على المخالفين بهذا الشأن والذي يرتقي إلى الحبس أو الغرامة.
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، أنه يستثنى من ذلك التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة للأسماك والخضار واللحوم، وكذلك منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات.
وشددت على ضرورة تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.
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