الدفاع التركية: تحييد إرهابيين إثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين إثنين من منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين، إن القوات التركية حيّدت الإرهابيين عبر عملية برية بغطاء جوي في منطقة الزاب.

وأكد البيان استمرار عمليات الجيش التركي ضد عناصر المنظمة الإرهابية، شمالي العراق.



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