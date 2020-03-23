السعودية..حظر تجول لمواجهة كورونا



الخليج 365

قررت السلطات السعودية، فجر الاثنين، تطبيق حظر تجوال جزئي في المملكة لمواجهة كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اصدر أمرا ملكيا بهذا الشأن للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد، حيث تقرر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من "السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً" لمدة 21 يوماً من مساء اليوم الأثنين.

وذكرت الوكالة ان وزارة الداخلية تقوم باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وتتعاون كافة الجهات المدنية والعسكرية الداخلية في هذا الشأن.

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واستثنى منع التجوال "منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة." بحسب ذات المصدر.

وحث الأمر الملكي المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع.

وامس الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق في البلاد، إثر تسجيل 119 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 511 إصابة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.