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وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : ” مدير إدارة تدريب وتعليم المصدرين، أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، أخصائي مطابقة الأعمال “.

كما تضمنت مسميات الوظائف: ” مدير فعالية أول، مدير الشؤون القانونية، مدير إدارة التواصل المؤسسي، أخصائي أول تيسير التجارة “.

يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من الشروط والتفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .

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