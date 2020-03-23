وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

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كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذوي الخبرة.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : ” مدير إدارة تدريب وتعليم المصدرين، أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، أخصائي مطابقة الأعمال “.
كما تضمنت مسميات الوظائف: ” مدير فعالية أول، مدير الشؤون القانونية، مدير إدارة التواصل المؤسسي، أخصائي أول تيسير التجارة “.
يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من الشروط والتفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .
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