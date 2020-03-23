وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

كشفت هيئة تنمية الصادرات، عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية : ” مدير إدارة تدريب وتعليم المصدرين، أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين، أخصائي مطابقة الأعمال “.

كما تضمنت مسميات الوظائف: ” مدير فعالية أول، مدير الشؤون القانونية، مدير إدارة التواصل المؤسسي، أخصائي أول تيسير التجارة “.

يشار إلى أنه يمكن معرفة المزيد من الشروط والتفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا .