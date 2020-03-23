شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..انخفاض الحرارة بالسعودية والامارات وتصاعد الأتربة فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فمن المتوقع أن يحدث انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وفى البحرين توقعات فى تصاعد الأتربة فى بعض مناطق، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بالامارات .

وإليكم التفاصيل...السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أنخفاضًا فى درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، فيما تؤثر العوالق الترابية على مناطق( الرياض ،الشرقية ، نجران) وسماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتى تبوك والجوف .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين اليوم الاثنين سيكون مغبر أحيانا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وحذرت إدارة الأرصاد من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 25 م الصغرى 18 م، الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25%، شروق الشمس فى الساعة 05:38 صباحا والغروب فى تمام الساعة 05:50 مساءا.

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الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

و أوضح المركز - فى بيانه اليومي- ان الرياح ستكون شمالية غربية / 25 – 35 كم/س تصل إلى 50 كم/س أحياناً على البحر..و يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:46 و المد الثانى عند الساعة 01:54 و الجزر الأول عند الساعة 19:22 والجزر الثانى عند الساعة 07:09.. وفى بحر عمان يكون الموج مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:22 و المد الثانى عند الساعة 21:55 و الجزر الاول عند الساعة 15:37 و الجزر الثانى عند الساعة 04:12.