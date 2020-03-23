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استشهاد فلسطينيا برصاص الاحتلال بزعم رشقه سيارات بالحجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا بزعمه أنه كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة على طريق سريع فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القتيل رجل عمره 32 عاما، وقال الجيش فى بيان "رصد أفراد جيش الدفاع بضعة مشتبه بهم يلقون حجارة باتجاه سيارات إسرائيلية مارة على شارع سريع وأطلقوا النار باتجاه المشتبه بهم" للحيلولة دون إصابة سيارات أخرى.

ونشر الجيش صورة تظهر سيارة تحطم زجاجها الأمامى بحجر كبير، ولم يوضح ما إذا كان قائدها أصيب.

 

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