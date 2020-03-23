تعرف على مدى إصابتك بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على مدى إصابتك بـكورونا الإثنين 23 مارس 2020 متابعات الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة المصرية نظام النقاط ليتعرف مواطنيها على مدى الإصابة بفيروس كورونا في حالة ظهور الأعراض التالية ارتفاع درجة الحرارة أكثر من ٣٨ "نقطتين" سعال شديد او متزايد "نقطتين" احتقان شديد بالحلق "نقطة واحدة" قئ او اسهال "0" Advertisements مرض مزمن : سكر او ضغط او قلب او كلي الخ "نقطة واحدة" سفر داخل او خارج مصر : " 5 نقاط" مخالطة لحالة التهاب تنفسي حاد "4 نقاط" زيارة مكان صحي ثبت فيها وجود حالة موجبة "3 نقط" أن تكون أحد العاملين بالقطاع الصحي او العزل الصحي "نقطتين" إذا كان مجموع النقاط 4 او اقل التزم بالبيت وعليك اتباع العزل الذاتي 5 نقاط استشر الطبيب هاتفيا 6 أو أكثر : برجاء التواصل مع الجهات المعنية من خلال رقم الطواريء لاحتمالية الإصابة، الحاجة للعلاج و بدء إجراءات العزل الصحي

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