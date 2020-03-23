دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تمتلك هاتفاً قديماً؟ الآن يمكنك إجراء مكالمات الفيديو بدون أي مشاكل

مع تصاعد الدعوات حول العالم بالجلوس في المنزل بقدر الإمكان، وعدم الاختلاط بالآخرين، كبعض الطرق لمنع تفشي فيروس كورونا، صار الكثيرون يعتمدون على تطبيقات مكالمات الفيديو المختلفة للتواصل، سواء مع الأحباب والأصدقاء، أو حتى لدواعي العمل.

غوغل تطرح تطبيقاً لمكالمات الفيديو مناسب للهواتف القديمة

وهذا ما جعل شركة غوغل الأمريكية تقوم مؤخراً بإطلاق تطبيقاً جديداً لمكالمات الفيديو، والذي يمكنه العمل بشكل جيد مع جميع الهواتف، سواء الجديدة أو حتى القديمة ذات الإمكانيات الأقل.

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وقالت الشركة الأمريكية أن تطبيق Camero Go أصبح متاحاً الآن لمستخدمي هواتف أندرويد، من الفئتين المتوسطة والضعيفة، حيث يمكنهم استخدامه للتواصل مع الآخرين من خلال مكالمات الفيديو.

تطبيق غوغل لمكالمات الفيديو لأصحاب الهواتف القديمة

وأشارت غوغل أن تطبيقها الجديد لا يشغل مساحة كبيرة، ليكون مناسباً للهواتف التي لا توجد بها مساحة تخزين داخلية كبيرة، كما أن التطبيق يلتقط صوراً بدقة مناسبة، وبالتالي لا يشغل حيزاً كبيراً من ذاكرة الجهاز، كما أنه يعمل بدون أي مشاكل مع الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 1 جيجابايت.

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وبحسب ما أعلنته غوغل، فإن هذا التطبيق سيجعل التواصل باستخدام مكالمات الفيديو أكثر سهولة بالنسبة لأصحاب الهواتف الرخيصة والذين يزيد عددهم عن 100 مليون مستخدم، ويستخدمون أكثر من 1600 طراز من الهواتف ذات الفئة المتوسطة.المزيد:

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