شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يدعو الأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المتحدث باسم الجيش اليمنى، العميد عبده مجلى، الأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثى جماعة إرهابية حيث أنها استهدفت الأحياء المدنية المأهولة بالسكان أكثر من مرة وسط صمت على جرائمها بحق المدنيين.

وقال المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن المليشيا لجأت لاستهداف الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بالصواريخ نتيجة للخسائر الكبيرة التى تكبدتها فى جبهة صرواح.

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وأكد أن الجيش اليمنى يواصل التقدم وبشكل مستمر فى جبهات عدة على امتداد جبهات صرواح، ويكثف من عمليات الكمائن والتطويق لمواقع المليشيات وسط استسلام العديد من عناصرها.. لافتا إلى أن الجيش يواصل أيضا عملياته فى محافظة الجوف لاستدراج مليشيا الحوث فى مناطق متفرقة من جبهة خب والشعف وشرق مدينة الحزم.

وأضاف العميد مجلى أن عددا كبيرا من المليشيا تم أسرهم فى جبهتى الوجف فى خب والشعف ومنطقة صبرين شرق الحزم .. مؤكدا أن الجيش يواصل التقدم بخطى ثابتة فى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء بعد أن تمكن خلال اليومين الماضيين من استعادة عدة مواقع.