شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: حالة الطوارئ الصحية تمتد حتى 20 أبريل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة المغربية، مساء الأحد، أن حالة الطوارئ الصحية، التى أقرها المغرب يوم الجمعة للحد من انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 ستمتد حتى 20 أبريل المقبل.

وقال بيان للحكومة إن هذه الإجراءات" التى تندرج فى إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التى تتخذها السلطات العمومية،من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطنى ابتداء من 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء إلى غاية 20 أبريل فى السادسة مساء".

وقال البيان ان كل من يخالف هذا القرار سيعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين شهر و ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم(نحو 140 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التزام الناس بيوتهم وعدم مغادرتها إلا فى حالة الضرورة القصوى ومنع أى تجمع، وبلغ عدد حالات الإصابة بكورونا فى المغرب 109 أشخاص فى حين بلغ عدد حالات الوفاة ثلاث حالات كما تمت معالجة ثلاث حالات.

واتخذ المغرب إجراءات للحد من انتشار الفيروس إلى جانب حالة الطوارئ الصحية حيث أغلق مجاله الجوى أمام الرحلات الخارجية والداخلية وعطل المدارس وعلق جميع الأنشطة. (