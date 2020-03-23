شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجزائرية تعيد 3466 جزائريا إلى بلادهم خلال 3 أيام بسبب الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن الشركة قامت منذ يوم الخميس الماضي، بإجلاء 3466 مواطنا جزائريا كانوا فى الخارج.

وقال أندلسى فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إن أيام 19 و20 و21 مارس الجارى شهدت 17 رحلة لإجلاء رعايا جزائريين من تونس والمغرب ومصر والإمارات وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا والنمسا وروسيا.

وأضاف أن بعض البلدان، التى يقيم بها عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية، مثل فرنسا شهدت عدة رحلات إجلاء قامت بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من عدة مدن منها، مثل مرسيليا و ليون وتولوز وباريس.

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وأوضح أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أرسلت عدة طائرات لمطارات تونس العاصمة والقاهرة وإسطنبول لإجلاء الجزائريين المقيمين فى الخارج وكذا الأشخاص الذين سافروا لأسباب شخصية.

وأشار إلى أن هذه الرحلات تأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الذى أمر بإجلاء الجزائريين المتواجدين فى الخارج، وأوضح أن طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخضع حاليا لعملية صيانة فى فترة تعليق الطيران، مضيفا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت بإعطاء إجازة لـ50 % من عمالها، فى إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا التى قررتها السلطات الجزائرية.