شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة الأنشطة المستثناة من قرار خادم الحرمين الشريفين، بمنع التجول في المملكة بدءا من اليوم الإثنين، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف توضيحي – بحسب مانشرته قناة الإخبارية عبر حسابها في تويتر- أن هناك 9 أنشطة تستثنى من قرار الحد من التجول وعلى رأسها قطاع التغذية ويشمل (التموينات – السوبر ماركت – محلات بيع الخضار – محلات بيع الدواجن – محلات بيع اللحوم – المخابز – المصانع والمعامل الغذائية).
وشمل الاستثناء القطاع الصحي (الصيدليات وما في حكمها – العيادات الطبية والمستوصفات – المستشفيات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية)، كما شمل الاستثناء قطاع النقل (نقل البضائع والطرود- التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن – الخدمات اللوجستية- سلاسل الإمداد للقطاع الصحي والغذائي – تشغيل الموانئ).
ومن بين القطاعات المستثناة التجارة الإلكترونية (العاملون في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة – العاملون في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة) كما شمل الاستثناء أنشطة خدمات الإقامة (الفنادق – الشقق المفروشة).
كما استثنت الوزارة قطاع الطاقة (خدمات الطوارئ لشركة الكهرباء – محطات الوقود)، وتضمن الاستثناء من منع التجول قطاع الخدمات المالية والتأمين (مباشرة الحوادث “نجم” – الخدمات التأمينة الصحية العاجلة “الموافقات” – باقي خدمات التأمين).
وأعفت “التجارة” من منع التجول قطاع الاتصالات (مشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال)، وكذلك قطاع المياه (خدمات الطوارئ لشركة المياه – خدمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل “الشيب”).
وشددت وزارة التجارة على أهمية تطبيق الاحترازات الصحية الصادرة من الأجهزة المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تعلن الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول (إنفوجراف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.