شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نثمن التزام عائلة الكعبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازي هاتفياً لأسرة الفقيد أحمد علي بن شميل الكعبي.

وقال سموه على «تويتر»: «قدمت التعازي هاتفياً إلى أبناء وأسرة الفقيد أحمد علي بن شميل الكعبي، رحم الله والدهم.. نثمن التزامهم وحسهم الوطني في صلاة الجنازة والعزاء ونحييهم وكل من يقتدي بهم.. ماقاموا به رسالة للمجتمع بضرورة توحيد جهودنا وتعاوننا في هذه المرحلة المهمة لنحفظ أهلنا ومجتمعنا ووطننا من كل مكروه».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: نثمن التزام عائلة الكعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.