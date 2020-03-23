العالم يكثف مواجهة «الوباء» بإجراءات قاسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل مختلف الدول العربية، والعالمية، تعزيز الإجراءات الاحترازية القاسية، في بعض الأحيان، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما وجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أمس الأحد، كل الأجهزة في بلاده لمواجهة تداعيات الفيروس، في حين أعلنت سلطنة عمان حظر التجمعات العامة، وإغلاق محال الصرافة، بينما قررت السلطات السعودية، رفع السجاد من الحرمين الشريفين، وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 511 شخصاً، تعافى 17 منهم، من دون تسجيل وفيات.

وقررت الأوقاف الأردنية تعليق الصلاة في المسجد الأقصى. فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا بأقل الضرر، ليس في الاقتصاد فقط، ولكن الأهم هو ما يتعلق بحياة المصريين.

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وسجلت إيطاليا قفزة في عدد وفيات «كورونا» بلغ نحو 800، أمس الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أكثر البلاد تضرراً من هذا الفيروس إلى خمسة آلاف شخص تقريباً، وفي الوقت الذي يتحول فيه الوضع في إيطاليا إلى مأساة حقيقية، بدأت الصين، وروسيا، وكوبا، حملة دعم منسقة لإنقاذ الإيطاليين من تفشي الفيروس القاتل. كما ازدادت الوفيات والإصابات حدة في فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة. ووصف بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، التي سجلت أكثر من ثلث حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، انتشار الفيروس بأنه أكبر أزمة داخلية منذ الكساد العظيم عام 1930. ودعا بلاسيو الجيش الأمريكي إلى تعبئة جهوده للحيلولة دون ارتباك نظام الصحة العامة.

وأفادت تقارير أمريكية بإصابة العضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري راند بول بفيروس كورونا المستجد. وقال مكتبه إنه لا يعلم أنه خالط شخصاً مصاباً، وذلك بعد يوم من إعلان مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي إصابة أحد أعضائه بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أظهرت السجلات، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل، بعدما ذكر مسؤولو صحة أمريكيون، الأسبوع الماضي، أنهم بدأوا تجربة لتقييم لقاح محتمل في مدينة سياتل، في حين أكدت منظمة الصحة العالمية أنها واثقة من نجاح العلماء في تطوير لقاح لفيروس كورونا، لكن ذلك سيستغرق عاماً، على الأقل.