الأسد يصدر عفواً عاماً عن عقوبات لم تشملها مراسيم سابقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 مارس 2020.

ووسع المرسوم رقم 6 لعام 2020، درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة بالمراسيم السابقة، مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة. كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه.

ومن ذلك مثلاً، الاستبدال بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة الإعدام، كما يشمل كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، وكذلك كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة السالبة للحرية للمحكوم عليه بحكم مبرم والذي بلغ السبعين، وغيرها. ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. (وكالات)