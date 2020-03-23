نتنياهو يدعي قرب تشكيل «حكومة وحدة» وجانيتس ينفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو مساء أمس الأول السبت أنه اقترب من التوصل لاتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين المنتمين للوسط لكنهم نفوا ذلك بسرعة، فيما حذر حزب «الليكود» من الإطاحة برئيس «الكنيست» يولي إدلشتاين سيوقف المفاوضات حول «حكومة وحدة».

وقال نتنياهو إن الهدف هو تشكيل حكومة مخولة بالتصدي لأزمة فيروس كورونا وإنهاء مأزق سياسي غير مسبوق شهد إجراء ثلاثة انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خلال أقل من سنة. وأضاف أنه سيرأس الحكومة 18 شهراً بعدها يتولى الجنرال السابق بيني جانيتس رئاستها. وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة 12 الإخبارية إنه «تم الاتفاق على كل التفاصيل. سأترك المنصب في الموعد الذي نقرره لن تكون هناك ألاعيب. ملايين المواطنين ينتظروننا لإنقاذ إسرائيل». وشكك حزب أزرق أبيض الذي يتزعمه جانيتس في صدق عرض نتنياهو. وقال جانيتس على تويتر إن «نتنياهو وأي شخص يريد الوحدة لا يفرض إنذارات ويستخدم تسريبات جزئية وبالتأكيد لا يضر بالديمقراطية أو المواطنين ولا يشل البرلمان».

من جهة أخرى، اعتبر رئيس «الكنيست»، يولي إدلشتاين، أمس الأحد، أنه إذا تمت تنحيته عن منصبه كرئيس ل«الكنيست»، فإن ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة. وجاء ذلك فيما تسعى كتلة «أزرق أبيض»، وأغلبية مؤلفة من 61 عضو «كنيست»، إلى استبدال إدلشتاين وانتخاب عضو «كنيست» من «ازرق ابيض» خلفاً له. كذلك تنظر المحكمة العليا، لاحقاً، في التماس قدمته «أزرق ابيض» و«الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل»، يطالب بعقد الهيئة العامة ل«الكنيست» من أجل انتخابات رئيس جديد لها. وقدمت دائرة الالتماسات في النيابة العامة «الإسرائيلية» رد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على الالتماس ضد إدلشتاين، وجاء في الرد إن «سريان تعليمات أوامر الصحة لا يمنع مداولات الكنيست ومداولات لجان الكنيست. والمستشار القضائي للكنيست أكد أهمية تشكيل اللجنة المنظمة في أبكر وقت ممكن من أجل تحريك عمل الكنيست الجديد، وهذا الأمر مطابق لموقف المستشار القضائي للحكومة بشأن الحاجة الضرورية للإشراف على عمل الحكومة، خاصة في الفترة الحالية».

من جانبه، شدد المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، في رده على الالتماس، أمس، أن إدلشتاين «يتولى منصبه كعُهدة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس دائم للكنيست، وطلب أغلبية بين أعضاء الكنيست انتخاب رئيس دائم بصورة فورية، وحيز ترجيح الرأي الممنوح لرئيس الكنيست بكل ما يتعلق بتأجيل موعد ذلك، ينبغي أن يكون مقلصاً نسبياً». وأعلن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في أعقاب ذلك أنه «إذا أطاحت أزرق أبيض برئيس الكنيست، فإن الاتصالات حول تشكيل حكومة وحدة ستتوقف فوراً». (وكالات)