ما بعديات الفيروس

استمع

ما هي التحولات المحتملة، التي يمكن أن تحدث على مسرح السياسة الدولية، بعد كورونا؟ التصورات كثيرة، شريطة ألاّ تكون أحلاماً. الأماني جميلة، سوى أنها فخاخ للتحليل الموضوعي.

Advertisements

بداهة، ستكون خسائر الاقتصاد العالمي سلسلة جبال، ما يستدعي موازين جديدة، نظاماً اقتصادياً ومالياً مختلفاً، ومفهوماً آخر لقيادة العالم. حجم الهزات وشدتها وانعكاساتها، ستحدد آليات التغيير. إذا كانت التداعيات محدودة زمنياً، فقد تلتئم الجراح مؤقتاً في بلدان شتى، لكن الأسوأ وقع: العلاقات الدولية بين القوى الكبرى الفاعلة أصيبت بتمزقات كبيرة. العالم أمام هوة بين الولايات المتحدة من جهة، ومن أخرى الصين وروسيا.

العالم لا يشهد حرباً عالمية، لكن النتائج ستكون شبيهة إلى أبعد الحدود بنتائج حرب عالمية. قد يرى خبراء الاقتصاد هذا الكلام هراء، إلا أنه من المستبعد، بعد انفراج كروب كورونا، أن يحتفظ الدولار بمكانة العملة العالمية المفروضة فرضاً. أما إذا تدحرجت كرة ثلج المديونية الأمريكية، فعندئذ «حدّث ولا هرج». السؤال الآن: إلى أين يمضي قطار الاقتصاد العالمي بأسعار محروقات تتهاوى، واقتصادات في أغلبيتها مترنحة، وقوى عظمى تسعى إلى ضر ب بعضها بعضاً في مقتل؟

للأسف، لا توجد أفكار رائدة لإنقاذ الكوكب. لقد أفلت شمس الفكر، ولم يعد العالم ينجب «زعماء» الفلسفة، ولا حتى الأحزاب القيادية التقليدية القائمة على نظريات لها فلسفة سياسية أو اقتصادية اجتماعية. في المقابل نرى الإدارة الأمريكية لم تعد تطيق غير نفسها، عفواً؛ بل لم تعد تطيق حتى نفسها، كأنها تبحث لاهثة عن طريقة تتفجّر بها الأوضاع العالمية، حتى تستريح من وضعها الذي وضعت فيه ذاتها. ما يجب أن يعكف عليه الباحثون المحللون، من أهل الفكر السياسي الاقتصادي، هو أن واشنطن فقدت السيطرة على المركبة العالمية. هي ترى الصين وروسيا قد خرجتا نهائياً من بيت الطاعة. لهذا لم يعد أمامها سوى حل وحيد: «عليّ وعلى أعدائي». الطامة الكبرى في نظر صاحب البيت الأبيض، هي أن التنين انتصر على كورونا بالعلم والتقانة، بالذكاء الاصطناعي، بالروبوتات التي كانت تصول وتجول في الشوارع، وبالرقمي، بثلاثمئة مليون كاميرا تصور، تتعرف إلى الهوية وكل تفاصيل حياة الشخص، وتقيس حرارته، فإذا كانت مرتفعة، اعتقلته السلطات قبل وصوله إلى مقصده.

لزوم ما يلزم: النتيجة التوازنية: حين يغدو الكوكب رمالاً متحركة، فالخطر أن تكون الرجلان مرتجفتين.

[email protected]