أنقرة تعلـن مقتـل جنديين في هجوم شمالي سوريـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، أن جنديين تركيين قتلا الخميس الماضي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بهجوم صاروخي شنته «بعض الجماعات المتطرفة»، فيما واصل الجيش التركي استقدام التعزيزات العسكرية إلى المحافظة.

وقالت الوزارة إن الهجوم أسفر عن إصابة جندي آخر، مضيفة أن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة. وبعد إعلان وزارة الدفاع التركية عن مقتل الجنديين، واصل الجيش التركي استقدام تعزيزات عسكرية الى محافظة إدلب. وقال نشطاء إن رتلاً عسكرياً تركياً يتكون من 40 آلية ويضم معدات لوجستية وهندسية وغرف محارس مسبقة الصنع ومدرعات، دخلت من معبر كفر لوسين الحدودي شمال إدلب. ويسيّر الجيش التركي دوريات مشتركة مع القوات الروسية منذ 15 مارس الجاري، وذلك بعد اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، شمال غربي سوريا.

من جهة أخرى، رصد المرصد السوري دورية جديدة عمدت القوات التركية إلى تسييرها على طريق حلب - اللاذقية الدولي، حيث انطلقت الدورية صباح أمس من قرية الترنبة الواقعة غربي مدينة سراقب وسارت على طريق «ام 4» وصولاً إلى منطقة مصيبين بريف إدلب، وهذه الدورية هي الخامسة من نوعها التي تسيرها القوات التركية بمفردها على الطريق خلال الأيام القليلة الماضية. وكان المرصد رصد قبل أيام، أنه جرى إعادة رفع السواتر الترابية على طريق حلب - اللاذقية الدولي عند بلدة النيرب شرقي إدلب من قبل مجهولين، بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً.

في غضون ذلك، رصد المرصد استهداف الفصائل العاملة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي دبابة تابعة للقوات الحكومية في محور حزارين، الأمر الذي أدى لتدميرها وسط معلومات عن خسائر بشرية، فيما يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة «خفض التصعيد». على صعيد آخر، ذكر المرصد أن عملية تبادل جرت بين مسلحين محليين (قوات شيخ الكرامة) في محافظة السويداء من جهة، والاستخبارات السورية من جهة أخرى، ووفقاً للمعلومات أفرجت الاستخبارات السورية عن شاب من أبناء صلخد في ريف محافظة السويداء بعد اعتقاله من قبلها في الشهر الماضي وهو ينتمي للفصائل المحلية في السويداء، لترد الفصائل المحلية في السويداء آنذاك وتقوم باعتقال 5 ضباط في القوات السورية وعنصرين ينتميان ل «حزب الله» اللبناني ومتطوع في المخابرات العسكرية، وجرت عملية التبادل أمس الأول السبت بعد أن أطلقت الفصائل المحلية سراح الضباط وعناصر «حزب الله» اللبناني وتم إطلاق سراح الشاب من أبناء السويداء. (وكالات)