شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون من ووهان لأولى تجارب لقاح صيني ضد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الصين المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح لفيروس «كورونا» المستجد، بحسب ما أظهرت السجلات، فيما يتسابق علماء العالم على العثور على طريقة للتغلب على الفيروس القاتل، بعدما ذكر مسؤولو صحة أمريكيون الأسبوع الماضي أنهم بدأوا تجربة لتقييم لقاح محتمل في مدينة سياتل، في حين أكدت منظمة الصحة العالمية أنها واثقة من نجاح العلماء في تطوير لقاح لفيروس «كورونا»، لكن ذلك سيستغرق عاماً على الأقل.

وبحسب سجل التجارب السريرية في الصين بتاريخ 17 مارس/آذار، فقد بدأت الجهود الصينية لإنتاج لقاح في 16 مارس وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن بدء التجارب، ويتوقع أن تستمر حتى نهاية العام.

وصرح موظف مشارك في المشروع الذي تموله الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الأحد، «بدأ المتطوعون المرحلة الأولى من التجارب في تلقي اللقاح».

وأضاف أنه سيتم اختبار المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاماً، في ثلاث مجموعات، حيث سيتم إعطاؤهم جرعات مختلفة.

وجميعهم من سكان مدينة ووهان وسط الصين، والتي ظهر فيها الفيروس القاتل أول مرة أواخر العام الماضي.

ومع انتشار وباء كوفيد-19 وتكثيف الحكومات إجراءات الحماية، تعمل شركات الأدوية ومختبرات الأبحاث حول العالم بكل جهدها في محاولة التوصل إلى لقاح.

ولا توجد حالياً أي لقاحات أو علاجات معتمدة للفيروس الجديد الذي أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 13 ألف شخص.

ونشرت صحيفة «غلوبال تايمز» الوطنية الصينية مقالة رأي الأسبوع الماضي قالت فيها إن «تطوير لقاح معركة لا تستطيع الصين تحمل خسارتها»، إلا أنه يتوقع أن يستغرق التوصل إلى لقاح وقتاً، وقد يستغرق اللقاح الأمريكي المرشح عاماً آخر إلى 18 شهراً قبل أن يصبح متاحاً.

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ويمر العلاج المضاد للفيروسات «ريمديسيفير» الذي تصنعه شركة «غيلياد» التي مقرها الولايات المتحدة، في المراحل النهائية من التجارب السريرية في آسيا، وقال الأطباء في الصين إنه أثبت فاعليته في مكافحة المرض، لكن التجارب العشوائية فقط هي التي ستسمح للعلماء بمعرفة ما إذا كان هذا العلاج مفيداً حقاً أو ما إذا كان المرضى سيتعافون من دونه.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أن تأثير فيروس «كورونا» ليس محصوراً في كبار السن، بل يشمل الأعمار المتوسطة. وقالت إن هناك خطراً من تفشى «كورونا» بشكل أكبر إذا تم رفع إجراءات العزل، مؤكدة أن الإغلاق التام غير كافٍ لمواجهة انتشار «كورونا». وأكدت المنظمة أنها واثقة من تطوير لقاح لفيروس «كورونا»، لكن ذلك سيستغرق عاماً على الأقل.

وأوضح كبير خبراء الطوارئ في المنظمة أن فرض العزل الصحي ليس كافياً لهزيمة فيروس «كورونا»، مضيفاً أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

وقال رايان، في مقابلة مع برنامج آندرو مار شو على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس، وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم». وأضاف: «إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق».

ويخضع نحو مليار شخص لعزلة إجبارية بمنازلهم خشية تفشي «كورونا»، وسط إحصاءات من منظمة الصحة العالمية بتعافي نحو 80 في المئة من المصابين.

وقالت شركة كورفاك الألمانية، إن عشرات آلاف المصابين بفيروس «كورونا» من الممكن أن يحصلوا على لقاح للفيروس خلال الخريف المقبل. وأضافت أن التجارب السريرية لهذا اللقاح ستبدأ الصيف المقبل، وأن لديها قدرة إنتاجية تتراوح ما بين 200 و400 جرعة لقاح في العام الواحد.

وفي فرنسا، كشفت تجربة سريرية، فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم لعلاج الملاريا في شفاء المصابين ب«كورونا»، وأظهرت الدراسة الفرنسية شفاء جميع المصابين بعد علاجهم على مدى ستة أيام متواصلة بهذا العقار إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين الذي يعزز عملية الشفاء.

وقالت الدراسة، إن علاج هيدروكسي كلوروكوين يمنع تكاثر الفيروس في جسم الإنسان، ويعمل على خفض واختفاء العدوى الفيروسية، ما قد يُسهم في التحكم في انتشار «كورونا». وقوبلت هذه الدراسة بترحاب من وزارة الصحة الفرنسية، التي طلبت تكثيف التدقيق حول هذا العقار والأبحاث الأخرى ذات الصلة نظراً لتخوف بعض الباحثين من التداعيات والآثار الجانبية التي قد يخلفها العقار على المرضى الذين يحتاجون لجرعات كبيرة. (وكالات)