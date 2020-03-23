شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تحافظ على وتيرة نجاح الاحتواء ونيويورك تواجه الخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين أمس الأحد عن 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة عدوى واحدة من داخل أراضيها بعد ثلاثة أيام من عدم تسجيل أي حالة «محلية». وسجلت الحالة المحلية في مقاطعة جوانج دونج في جنوب الصين، ومصدرها حالة «مستوردة» من الخارج، بحسب السلطات الصحية المحلية. وبدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها ببطء في مقاطعة هوباي ومدينة ووهان بؤرة الفيروس. ولم تسجل في هذه المنطقة أي إصابة جديدة.

قالت إدارة الطيران المدني إن جميع الرحلات الجوية الدولية المقرر وصولها إلى بكين سيتم تحويلها إلى مطارات أخرى عند دخولها البلاد اعتباراً من اليوم الاثنين، حيث سيتم فحص الركاب. وأضافت أن الركاب الذين يتأكد خلوهم من أي أعراض للفيروس سيسمح لهم بعد ذلك بالعودة إلى الطائرة التي ستنقلهم إلى بكين.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 98 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة جديدتين وذكر مركز تدابير الحجر الصحي أن العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة عاد إلى الانخفاض إلى أقل من 100 حالة مرة أخرى. كما لفت إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد تعافيهم من الفيروس بمقدار 297 شخصاً ليصل الإجمالي إلى 2909 أشخاص ليرتفع معدل الشفاء إلى

32.7 في المئة. وسجلت اليابان إصابتين جديدتين داخل مركز طبي، مما يرفع عدد الإصابات في المركز إلى 14 ليصبح بذلك بؤرة محتملة للمرض. ونشرت ماليزيا الجيش لتطبيق قيود تستمر أسبوعين على التنقلات.

يجيء ذلك في وقت يشتد فيه تسارع الإصابات في الدول الغربية حيث دقت ولاية نيويورك ناقوس الخطر بعدما وصلت حصيلة الوفيات إلى 60 شخصاً مع تجاوز الإصابات حاجز 15 ألف إصابة. واعتبر عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، أن تفشي الفيروس سيؤدي إلى أكبر أزمة داخلية منذ الكساد الكبير، داعياً إلى إعلان استنفار كامل النطاق في جيش البلاد. وحذر دي بلاسيو من أن الأسوأ لم يأت بعد، مشدداً على أن نيويورك لا تحصل على الإمدادات الطبية الضرورية لردع الانتشار السريع للفيروس، وقال إن المدينة على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في المعدات والأدوية الحيوية الضرورية لمكافحة التفشي.

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وأعلن مكتب السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، أنه مصاب بعدوى الفيروس، في أول تأكيد رسمي أن الوباء وصل إلى الكونغرس.في حين أظهرت الفحوص الطبّية التي خضع لها نائب الرئيس مايك بنس وزوجته أنّهما ليسا مصابين. واعلن في برلين ان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قيد الحجر الصحي بعد أن التقت طبيبا مصابا.

وناهزت حصيلة وفيات إيطاليا 5,500 حالة مع تسجيل 651 وفاة جديدة.

وطلبت الحكومة البريطانيّة من 1,5 مليون شخص يُعتبرون الأكثر ضعفاً، أن يُلازموا منازلهم لمدّة ثلاثة أشهر. وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من سيناريو إيطالي للبريطانيين. وأكد أن الحكومة اضطرت إلى فرض إجراءات «لم يسبق لها مثيل» سواء في السلم أو الحرب بهدف وقف انتشار الفيروس وحماية أرواح البريطانيين.

وأعلنت فرنسا وفاة طبيب يعمل في مستشفى وقال وزير الصحة الفرنسي اوليفيه فيران، إنها أول وفاة من هذا النوع في البلاد. وأفادت تقارير أن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل. وأشاد وزير الصحة ب«الشجاعة الاستثنائية التي يثبتها جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي ورجال الإطفاء وكل الأشخاص الذين يقومون بإنقاذ أرواح يومياً».

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم في إطار المكافحة وحذرت من أن «الأسوأ لم يأت بعد»، وذلك بعد تجاوز عدد حالات الوفاة في البلاد 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة. وقال التلفزيون الإسباني إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً أخرى. كما أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بإغلاق واسع النطاق للشركات والأعمال ومناطق الترفيه وصالات التمارين الرياضية بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية. ومنعت رومانيا معظم الأجانب وعديمي الجنسية، من دخول أراضيها من أي نقطة عبور. (وكالات)