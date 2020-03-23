شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم عربي على وقف تفشي «كورونا».. وإجراءات قاسية للمواجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت- القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

واصل العديد من الدول العربية تعزيز الإجراءات الاحترازية القاسية، في بعض الأحيان، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد،أمس الأحد، كافة الأجهزة في بلاده لمواجهة تداعيات الفيروس،في حين أعلنت سلطنة عمان، حظر التجمعات العامة وإغلاق محال الصرافة، بينما قررت السلطات السعودية، رفع السجاد من الحرمين الشريفين.

وأعلنت السعودية، أمس عن تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس في المملكة خلال الساعات ال24 الماضية، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 511 شخصاً تعافى 17 منهم، دون تسجيل وفيات.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برفع السجاد من الحرمين الشريفين، وذلك ضمن خططها الاحترازية لمنع وصول الفيروس إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسجلت سلطنة عمان أمس، ثلاث إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 55 حالة، فيما تماثل 17 شخصاً من الحصيلة الإجمالية للشفاء.

وقررت السلطنة أمس حظر التجمعات في الأماكن العامة وتقليص عدد الموظفين بمقرات العمل في الجهات الحكومية وإغلاق محلات الصرافة في إطار تدابير لاحتواء تفشي الفيروس.

وشدد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس ، على أن وباء كورونا هو أزمة صحية عالمية عابرة للقارات، مؤكداً على عدم التهاون في التصدي للوباء.

أعلن وزیر الصحة، الشیخ باسل الصباح، أمس، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بالفیروس، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، عن 12 حالة مؤكدة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 188 حالة، فيما أنهى 109 أشخاص فترة الحجر الصحي، بالتزامن مع أولى أيام حظر التجوال من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً یومیاً حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة البحرینیة أمس عن ارتفاع حالات الإصابة بالفیروس إلى 183 إصابة بعد تسجیل 23 حالة جدیدة، مشيرة إلى تعافي 24 حالة إضافیة من المصابین بالفیروس لیرتفع العدد الإجمالي «للحالات المتعافیة» في المملكة إلى 149 حالة، كما سجلت حالة وفاة ثانية لمواطنة تبلغ 51 عاماً من العمر.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس ارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 20 متوفى بالتزامن مع زيادة إجمالي الحالات إلى 223 شخصاً، شفي منهم 57.

وقررت السلطات العراقية، تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام إلى الساعة ال11 من ليل السبت المقبل، واعتبار فترة أزمة فيروس كورونا «قاهرة» لجميع المشاريع والعقود.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 104 حالات بعد تسجيل ثماني إصابات جديدة.

وقالت الوزارة إنه تم إلى الآن تسجيل 3 حالات وفاة فيما تماثلت 3 حالات أخرى للشفاء.

الجزائر تدخل المرحلة الثالثة

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وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، تسجيل 62 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 201 إصابة.

كما أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بوزيد، دخول البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي كورونا .

وسجلت تونس أمس حالتي وفاة جديدتين بين المصابين بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي ثلاث حالات.كما أعلنت المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة نصاف بن علية تسجيل 15 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75 حالة مؤكدة، فضلاً عن اكتشاف بؤرة لتفشي الفيروس في جزيرة جربة السياحية جنوب شرقي البلاد. وأعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ السبت عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية قدرت كلفتها بنحو 850 مليون دولار لمساعدة المواطنين والمؤسسات على مكافحة تبعات أزمة الفيروس.

خطة لبنانية لمواجهة الجائحة

وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 248، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة.

وحذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد محمد فهمي، أمس، من أن بلاده لن تستطيع احتواء الفيروس بعد الآن.

وقال الوزير: «سنطبق القانون على جميع من يخالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس».

واستخدم الجيش اللبناني، أمس، مكبرات الصوت من خلال المروحيات لمطالبة المواطنين البقاء في منازلهم، تجنباً لانتشار أوسع للفيروس. وأعلنت الحكومة السورية، أمس، إيقاف خدمات النقل الداخلي في عدد من المحافظات لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الأوقاف اليمنية تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وإيقاف جميع حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومنع إقامة الدروس داخل المساجد أو خارجها ضمن حزمة إجراءات احترازية أقرتها الحكومة.

إغلاق 11070 مركزاً تعليمياً في مصر

وفي مصر، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية المرتبطة بفيروس «كورونا» بأقل ضرر، ليس في الاقتصاد فقط، ولكن الأهم هو ما يتعلق بحياة المصريين، وأن نعبر هذه الأزمة بوحدة المصريين، وتكاتف كل المجتمع، بمن فيهم المجتمع المدني.

وأكد السيسي، خلال لقائه عدداً من السيدات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن مخزون السلع الاستراتيجية لبلاده يكفي 3 أشهر. كما قرر السيسي وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وأكد أنه وجه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس.

كما أعلن تخصيص 20 مليار جنيه مصري لدعم البورصة.

وفيما أحالت وزارة الأوقاف المصرية، أمس، إماماً وخطيباً إلى لجنة القيم بالوزارة، بعدما أوقفته عن العمل، لمخالفته قرار إغلاق المساجد، للوقاية من كورونا، أغلقت الداخلية المصرية، 11070 مركزاً تعليمياً مخالفاً للإجراءات الاحترازية.

وفي السودان ،أكدت وزارة الصحة أن الحالات المؤكدة بكورونا حتى الآن حالتان بينهما حالة وفاة واحدة، وكشفت عن وجود 13 حالة اشتباه بولاية الخرطوم حتى يوم الجمعة الماضي.