العلم هو الحياة

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بعد كل الدعوات التي أطلقتها الدول والمؤسسات والجهات المعنية، منذ بدء تفشّي الجائحة الكبرى، فيروس «كورونا»، وانتشارها، وتطلقها الآن بالتزام أقصى درجات الحذر والحيطة، والابتعاد عن التجمّعات والأماكن المكتظة، والمكوث في المنازل، وإغلاق الجامعات والمدارس، إلى آجال غير مسمّاة، أخذت قيادة الإمارات قراراً حاسماً بأن كثيراً من أماكن التجمّعات والاكتظاظ، يمكن الاستغناء عنها مؤقتاً، ريثما تزول هذه المحنة، كالمسارح ودور السينما، وأماكن الترفيه.. لكن العلم لا يؤجّل ولا يؤخّر، فكل دقيقة علم ثمنها غال جداً من الفائدة والمنفعة والتهيئة لمستقبل أفضل، فكان «التعليم عن بُعد» حلّاً منطقياً وراقياً ويسيراً، فالطلاب والمعلمون في منازلهم، معزولون عن الآخرين، لكنّهم يمارسون أشرف المهن وأرقاها.. وتجري العملية بتقنية ذكية متقدمة، يقدّم فيها المعلّم الدرس وكأنّ الطلاب أمامه في الصف، والطلاب كل في منزله، يتلقّون هذا الدرس بيسر وراحة.

وتشجيعاً لهذا السلوك الإنساني الراقي المتحضّر، آلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على نفسه إلّا أن يشارك في هذا العمل المتميّز، فتابع إحدى الحصص التعليمية في أول يوم دوام «افتراضي» لطلبة مدارس الإمارات، استكمالاً للفصل الدراسي الثاني، مع بدء تطبيق المنظومة، في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، والجامعات.

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وهذه المتابعة ليست مجرّد مشاركة عادية، بل تنضوي تحت قيمة مثلى، وهي أن التعليم أولوية قصوى، ولو توقّف كل شيء، فإن التعليم لا يتوقف ويجب أن يستمرّ بكل الطرق الممكنة. فما خصّصته دولة الإمارات للأتمتة وإدخال الذكاء الصناعي في كل مناحي العمل الحكومي، لم يكن من فراغ، أو صورة وضّاءة تبهر الناظرين، وترفع السمعة، بل هو خدمة أكيدة للناس على كل مستوياتهم، موظفين ومتعاملين وطلاباً وأولياء أمور، وهذا سهّل كثيراً من الأمور، وسرّع وتيرة العمل اليومي في شتّى الأنحاء.

ويأتي تأكيد محمد بن راشد، بأن الإمارات، هي الدولة الأكثر استعداداً للتعلُّم الذكي، ليرسّخ هذا الإنجاز، فالعلم مستمرّ عن بعد، ومن أي مكان، لأنه ضمانة لاستمرار التنمية في الأوطان. فالعلم يصنع الحياة، ومن يتوقف عن التعلّم، يتوقف عن الحياة. وهذا يؤكّد بلا أدنى شك، أن الإمارات عندما التزمت هذا النهج، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، جنت ثماره، رجالاً ونساء أكفاء، يتسنّمون أعلى المراكز ويقودون مسيرة هذا الوطن الحضارية، بعلم ومعرفة وركائز، أساسها الاستمرار في تلقّي العلم.

محمد بن راشد، يعيد اليوم، تأكيد أن لا مستحيل في قاموس الإمارات. وحتى في ظل هذه الأوضاع الصعبة، «ولا سبب يجعلنا نتوقف أو نتراجع».

هذا الحضور البهيّ المشجّع، يساعد كثيراً على تفهّم الجميع أنّها محنة ستمرّ، وستغدو مجرّد ذكرى مؤسفة، سيمحوها هذا الاهتمام الحثيث من قادة هذا الوطن، على تخطّيها.

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