زلزال يهز العاصمة الكرواتية زغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال أمس الأحد، العاصمة الكرواتية زغرب، بقوة 5,3 درجة، متسبباً في مقتل فتى في الخامسة عشرة من العمر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية (هينا). وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات شمالي العاصمة، وتسبب في أضرار كبيرة وحالات هلع، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع. ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية عن مسؤول الطوارئ في زغرب، زاركو راسيتش، قوله: «تلقينا اتصالاً يتعلق بمبنى انهار، وعثرنا على فتى غائب عن الوعي، ولا شيء يدل على أنه على قيد الحياة».

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عدة في المدينة. وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7:00 مساء. وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة، حيث تتكرر فيها الهزات أرضية.(أ ف ب)