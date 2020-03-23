مصرف عجمان يقدم مبادرات لتعزيز استمرارية الأعمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، قرر مصرف عجمان تقديم مجموعة مبادرات تهدف إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية لتعزيز استمرارية الأعمال في الدولة.

وبادر المصرف بتقديم حزمة من المبادرات المجتمعية، إضافة إلى المبادرات المصممة للمتعاملين معه، من خلال التسهيلات والحوافز، من بينها دعم قطاع التعليم ب 300 ألف درهم لشراء، وتوزيع عدد من أجهزة الحاسب الآلي المحمولة التي يتطلبها نظام التعلم عن بعد.

‏‎وتأتي هذه المبادرات من إيمان مصرف عجمان الراسخ بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع، وحرصه على سعادة عملائه، ومن إيمانه بدوره الأصيل كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وكشريك استراتيجي لحكومة عجمان، وحكومة دولة الإمارات، في تحقيق الأجندة الوطنية التي تركز على تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مستقرة، وجاذبة للاستثمار.

وتضمنت مبادرات المصرف التي تهدف لضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمات للجميع، تقديم عروض خاصة لمواطني الدولة، يحق بموجبها لجميع المتعاملين من المواطنين الحصول على تأجيل من دون ربح لمدة ثلاثة أشهر على منتجاتهم التمويلية «التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل العقاري».. كما يمكن لجميع عملاء مصرف عجمان الذين استفادوا من القروض الشخصية، أو قروض السيارات، أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على إجازة سداد لمدة ثلاثة أشهر من دون رسوم، كذلك شملت المبادرات إعفاء جميع المتعاملين الذين يتقدمون بطلب للحصول على منتجات تمويل جديدة، «تمويل السيارات أو التمويل الشخصي أو التمويل السكني»، من الرسوم بنسبة 50%، إضافة إلى السحب من أجهزة الصراف وبطاقة الائتمان واسترداد الرسوم على السحوبات النقدية التي تتم باستخدام بطاقات السحب الآلي على جميع أجهزة الصراف الآلي للبنوك الأخرى في جميع أنحاء الدولة، ما يمكّن عملاء بطاقات الائتمان من الاستفادة من خطط التقسيط من دون أرباح لجميع مدفوعات الرسوم المدرسية، وأجهزة التعلم الإلكتروني من دون رسوم معالجة لمدة تصل إلى 3 أشهر، كذلك سيحصل العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحوبات النقدية على تخفيض بنسبة 50% في رسوم السحب النقدي، وزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من جهاز الصراف الآلي.

وشملت المبادرات أيضاً العملاء الذين تتوفر معهم تسهيلات التمويل الحالية، والجديدة، والمتأثرين مالياً بسبب الإجازة غير المدفوعة، وأسباب وجيهة أخرى، طلب ما يصل إلى 3 أقساط شهرية مؤجلة من دون أرباح رسوم، كما يمكنهم توفير إعادة جدولة عند الطلب.

وأتاحت المبادرات لعملاء الخدمات المصرفية ذات الأولوية، والشركات الصغيرة، ومديري العلاقات المصرفية ذات الأولوية، والعملاء الفرديين، وحاملي البطاقات الذين استفادوا من التمويل الشخصي، أو تمويل السيارات، أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على إجازة سداد لمدة 3 أشهر من دون رسوم، كما يمكن لحاملي بطاقات الخصم الآن سحب النقود مجاناً من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بأي بنك آخر في الدولة، والعملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحوبات النقدية سوف يتمتعون بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السحب النقدي، ويمكن لحاملي بطاقات الائتمان الاستفادة من خطة التقسيط الميسر لمدة 3 أشهر لدفع الرسوم المدرسية، وشراء أجهزة التعلم الإلكتروني، كما يحق لجميع موظفي مصرف عجمان تأجيل 3 أشهر على التمويل لموظفيهم.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان.. إن مصرف عجمان ملتزم نحو عملائه والمجتمع بتقديم كل خدماته في مثل هذه الأوقات الاستثنائية بثقة، وأمان، ونود أن نؤكد لمتعاملينا أن بإمكانهم الاستمرار في التعامل مع مصرفنا، والتواصل معنا من خلال استخدام حلولنا المصرفية الرقمية التي صممت من أجل راحة متعاملينا، ولكي نصلهم أينما كانوا على مدار اليوم.

(وام)