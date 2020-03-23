المعلا يعفي المنشآت المتضررة من تعليق الخدمة بأم القيوين من الرسوم والغرامات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، القرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن إعفاء المنشآت المرخصة المتضررة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم، والغرامات.

جاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على قرار المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين رقم (5) لسنة 2020 بشأن التدابير الوقائية للحد من انتشار الأوبئة والفيروسات، فقد قررنا ما يلي:

تعفى كل المنشآت والمؤسسات المرخصة في الإمارة والمذكورة في القرار أعلاه التي علقت خدماتها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد _19) من الرسوم المحلية المستحقة لحكومة أم القيوين (كرسوم تجديد الرخص، ورسوم تجديد عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم، أو أية غرامات تترتب عليها، والتي يحددها المجلس التنفيذي)، حتى إشعار آخر.

ويهدف قرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن إعفاء المنشآت والمؤسسات المرخصة من قرار تعليق الخدمة في الإمارة من الرسوم والغرامات إلى تخفيف العبء علن أصحاب المنشآت والمؤسسات في الإمارة، وتشجيعها على ممارسة نشاطاتها، وأعمالها بالإمارة.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية. (وام)