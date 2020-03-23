بأمر «كورونا».. منع أوراق الدعاية من دخول البيوت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:ميرفت الخطيب

حرص شديد يتبنّاه عدد كبير من الأهالي وربات المنازل في التعامل مع أوراق الدعاية والإعلانات الترويجية للخادمات، وتنظيف المنازل خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث منع أغلب الناس أفراد العائلة من مصافحة أي شخص لأي سبب، وحظروا لمس أي أوراق ترويجية أو إعلانات ملصقة على الأبواب مهما كانت المغريات.

قالت سلام (موظفة وأم لثلاثة أطفال): «إن ملامسة الأسطح أصبحت مصدر رعب لي ولكافة العالم، وتحديداً الأمهات، حيث نسارع للتخلص من كل الجرائد والمجلات الفائضة وأوراق المطاعم الموجودة في المنزل». وأضافت: «أصبح الأمر بالنسبة لي ولزوجي يشكل هاجساً كبيراً يجب التخلص منه بسرعة، فعندما أجد أوراقاً ملقاة إلى جانب عتبة المنزل ارتدي قفازات وأقوم برميها في قمامة المبنى، وليس في سلة المهملات في بيتي.

والعالم اليوم تعقّب سلام لم يعد مبالياً بالعروض والتنزيلات في الأسعار وعرضها من خلال هذه «البروشورات»، فقد أصبحت الأولوية بالنسبة لي صحة أولادي وصحتي».



تداول الأوراق



وقال المهندس خالد محمد، إن تداول الأوراق ولصقها في الأماكن المختلفة خاصة الإعلانات الترويجية، سواء للسكن أو الخدمات أو غيرها، أمر لا بد أن يتوقف؛ لأن ملامستها قد تكون سبباً للعدوى بالفيروسات مثل كورونا، كما يعتقد الأطباء.

وأضاف: «بالنسبة لي منعت نفسي وزوجتي وأطفالي من استلام أو التقاط تلك الأوراق الإعلانية أو البروشورات المختلفة، خوفاً عليهم من أن تكون لأناس مصابين بأي مرض قد ينتقل إلينا بمجرد لمس هذه المطبوعات». وطالب بمنع مثل هذه الأمور من التداول كي لا تحمل العدوى دون أن ندري.



رمي المنشورات



عبير. م، موظفة وأم ليافع، أكدت أنها تتعامل بحرص مع الجميع، وتوصي أفراد الأسرة بالحرص في التعامل مع المنشورات والمطبوعات بإبعادها ورميها باستخدام المحارم الورقية، دون لمسها باليد، وإن اضطرتهم الحاجة إلى ذلك فيجب تطهير أيديهم بالمعقمات.

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خطر العدوى



وحول خادمات تنظيف المنازل بالساعة، أكدت مريم. ق، (موظفة)، أنها ستقوم بتنظيف منزلها بيدها في هذه الفترة بمساعدة أفراد الأسرة إذا دعت الحاجة، خاصة أن أعراض فيروس كورونا تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تظهر على المصاب، ما يجعلها تخشى طلب خادمات التنظيف حتى من الشركات التي تعرفها حق المعرفة؛ لأن عاملات هذه الشركات يتنقلن من منزل لآخر، ما يزيد خطر تعرضهن للعدوى.



مستوى النظافة



ويتزايد الخوف من العاملات بنظام الساعات اللاتي يعملن بشكل غير قانوني، بحسب مريم أحمد موظفة في القطاع الخاص، التي ترى أنهن يُقمن في أماكن تفتقد للنظافة، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً منهن يَنمن في غرفة واحدة، مما يضاعف إمكانية نشر العدوى إلى الجميع، وبالتالي يجب ألا نستعين بهن في الأيام العادية، فكيف ونحن في مثل هذا الحال نقاوم كورونا الذي من أساسيات الوقاية منه، النظافة وعدم مخالطة الآخرين، خاصة مَن لا نعرف مستوى النظافة لديهنّ ولا ماذا يفعلن.

وأضافت: «كما أن خطورة العاملة المتنقلة من بيت لآخر، توازيها خطورة الأشخاص الذين يوزعون الأوراق الدعائية على أبواب المنازل، مثل إعلانات المطاعم أو الجرائد أو إعلانات أفرشة البيوت، فمن وضعها قد يكون مصاباً، وبالتالي يجب على الجهات المختصة أن تنبه لهذه الأمور، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنعها، وتفرض على أصحاب المباني منع وضع الأوراق، وأيضاً منع العاملات بالساعات من دخول المباني».



حاملة للفيروس



وأكدت الدكتورة أميرة سيف الخاجة مديرة الرعاية الأولية في الشارقة، أنه فيما يتعلق بالأوراق التي تُرمى أمام عتبات المنازل من قبل أشخاص لا نعرفهم، فيجب عدم لمسها ورميها فوراً بعيداً عن المنزل، فقد تكون حاملة للرذاذ الحامل للفيروس الذي يعيش على الأسطح ما بين ساعتين ويومين.

وأوضحت ضرورة الحرص عند التعامل مع الأشخاص الغرباء، خاصة أولئك الذين يدخلون إلى منازلنا ومنهم الخدم الذين يعملون بنظام الساعات، والذين لا نعرف من يخالطون، فهؤلاء من الطبيعي أنهم يسكنون مع مجموعات في شقة واحدة أو في غرفة واحدة، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة لنقل العدوى بسهولة فيما بينهم.

وأضافت الخاجة: «بحكم المتعارف عليه ندعوهم شاردين من «كفلائهم» الأصليين. وقد يكونون قادمين إلى الدولة من سفر قريب، ووزارة الصحة قامت بمجهود كبير وكشفت على كثير من القادمين للدولة؛ لذا فالاحتياط واجب؛ بل على الجميع عدم مخالطة أي غريب عليه، وعدم السماح له بالدخول والعمل في المنزل؛ كونه سيمسك أغراضنا وأدواتنا التي نستخدمها، وبالتالي يؤدي الأمر للإصابة ولانتشار العدوى». واستطردت قائلة: «هذا الأمر ينسحب على الخدم الذين تم استبدالهم عبر المكاتب المعنية، والاستبدال ليس ضرورياً في الوقت الحالي».