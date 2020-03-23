شكرا لقرائتكم خبر عن الأراضي الفلسطينية تحت الحجر وتعليق الصلاة في الأقصى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت الحكومة الفلسطينية، أمس الأحد، سكان الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوماً، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلن عن تسجيل قطاع غزة المكتظ بالسكان أول حالتي إصابة بالفيروس، فيما أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداء من فجر اليوم الاثنين، لفترة مؤقتة، استجابة لتوصيات الجهات الدينية، والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأعلن رئيس الوزراء محمد إشتية، القرار عبر التلفزيون، وقال: «يُمنع خروج المواطنين من بيوتهم تطبيقاً للحجر الإلزامي، اعتباراً من الساعة العاشرة، من مساء أمس الأحد، ويُستثنى من القرار المرافق الصحية، والعاملون فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات، والمخابز، ومحال البقالة». وبحسب إشتية «كل من يخالف هذه الإجراءات يعرّض نفسه لقانون العقوبات».
وتشمل الإجراءات المعلنة أيضاً، وضع القادمين من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً.
وأعلن إشتية منع العمال الفلسطينيين من مواصلة أعمالهم في «المستعمرات الإسرائيلية»، وطالب رئيس الوزراء «أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية».
(وكالات)
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